330 Flavor Awards Winners

Best Restaurant in The 330
- Kingfish/Diamond Grille
- Sylvester’s North End Grille/Luigi’s Restaurant
- The Twisted Olive
Best New Restaurant in The 330
- Amelia’s by the Farmer’s Rail
- Good Day Oven
- Luciano’s Cucina Italiana
Best Restaurant in Downtown Akron
- Cilantro Thai & Sushi Restaurant
- Crave
- Luigi’s Restaurant
Best Restaurant in Medina County
- Thyme2
- Gandalf’s Pub & Restaurant
- Dominic’s Pizzeria & Italian Restaurant
Best Restaurant in Summit County
- Luigi’s Restaurant
- Kingfish
- Papa Gyros
Best Restaurant in Portage County
- Ray’s Place
- The River Merchant
- The Lake House Kitchen & Bar
Best Restaurant in Stark County
- Sylvester’s North End Grille
- Bender’s Tavern
- Hartville Kitchen Restaurant & Bakery
Best Chef in The 330
- Beau Schmidt, Beau’s Grille & more
- John Kolar, Thyme2
- Eric Wright, Kingfish
Best Restaurateur
- Beau Schmidt, Beau’s Grille & more
- David Glenny, Stirling
- Ken Stewart, Ken Stewart’s Grille & more
Best Service Staff
- Rosewood Grill
- Jilly’s Music Room/Wise Guys Lounge & Grill
- Kingfish
Best Brunch
- Rosewood Grill
- Beau’s on the River
- Jilly’s Music Room
Best Brunch Cocktails
- Jilly’s Music Room
- Beau’s on the River/Rosewood Grill
- Sunrise Social
Best Chicken & Waffles
- The Howlin Bird/Jilly’s Music Room
- Over Easy at the Depot/Vicious Biscuit
- Wally Waffle/Sunrise Social
Best Benedict
- Akron Family Restaurant
- Sunrise Social
- Vicious Biscuit
Best Sandwiches
- Diamond Deli
- Eddy’s Deli & Restaurant
- Gasoline Alley
Best Classic Burger
- Swensons Drive-In
- D&M Grille
- Frank’s Place on Market/George’s Lounge
Best Chef-driven Burger
- Thyme2
- Flip Side
- 111 Bistro
Best Veggie Burger
- Mustard Seed Market & Cafe
- The River Merchant
- Swensons Drive-In
Best Reuben
- Akron Family Restaurant
- Grinders Above & Beyond
- Gasoline Alley/Diamond Deli
Best Barbecue
- Old Carolina Barbecue Company
- Jimmy’s Backyard BBQ
- Big Eu’es BBQ
Best Wings
- White House Chicken
- Winking Lizard Tavern
- On Tap Grille & Bar
Best Fried Chicken
- White House Chicken
- The Howlin Bird
- Belgrade Gardens
Best Steakhouse
- Diamond Grille
- Sparta Steak House & Lounge
- Alexander Pierce
Best Farm-to-Table
- The Farmer’s Table
- Hartville Kitchen Restaurant & Bakery
- The Blue Door Cafe & Bakery/Butcher & Sprout
Best Gastropub
- Table Six Kitchen & Bar
- Butcher & Sprout
- The Richfield Brewing Company
Best Tacos
- El Fogon Mexican Grill
- El Mesón Mexican Restaurant
- El Rincon/Casa Del Rio
Best Mexican Restaurant
- El Fogon Mexican Grill
- El Mesón Mexican Restaurant
- Casa Del Mar/Pancho’s Southwestern Grille
Best Jojos
- D&M Grille
- Rizzi’s Ristorante & Pizzeria
- Fiesta Pizza and Chicken
Best Place to Order to-go Food
- Chin’s Place/Imperial Wok
- Gionino’s Pizzeria
- Papa Gyros
Best Drive-in
- Swensons Drive-In
- B&K Rootbeer
- Skyway Drive-In Restaurant
Best Sauerkraut Balls
- Waterloo Restaurant
- On Tap Grille & Bar
- Beau’s Grille/Papa Joe’s Iacomini’s
Best Appetizer Menu
- Amelia’s by the Farmer’s Rail
- The River Merchant
- The Twisted Olive
Best Charcuterie
- Lock 15 Brewing Company
- Cellar 59 Wine
- Beau’s Bar & Bistro
Best Cocktails
- Thyme2
- Northside Speakeasy
- Ken Stewart’s Grille
Best Happy Hour
- Jerzee’s Sports Grille
- Kingfish
- Brubaker’s Pub
Best Margaritas
- El Fogon Mexican Grill
- El Mesón Mexican Restaurant
- Casa Del Rio
Best Mules
- Burntwood Tavern
- The Merchant Tavern
- Kingfish
Best Restaurant Beer Selection
- The Basement Sports Bar & Grill
- On Tap Grille & Bar
- Winking Lizard Tavern/The Lockview
Best Brewery
- McArthur’s Brew House
- Eighty-Three Brewery
- Hoppin’ Frog Brewery
Best Winery
- It’s Your Winery
- Gervasi Vineyard
- Maize Valley/The Winery at Wolf Creek
Best Coffee
- Crimson Cup Coffee & Tea
- Tremont Coffee
- Angel Falls Coffee Company/Nervous Dog Coffee Bar
Best Coffee Shop Atmosphere
- Crimson Cup Coffee & Tea
- Angel Falls Coffee Company
- Tremont Coffee
Best Bubble Tea
- T-Bubbles
- Boba & Pearl
- Lyeh Thai Restaurant
Best Sushi
- Kasai Japanese Restaurant
- Sakura
- A1 Japan Steakhouse
Best Chinese Food
Lucky Star Restaurant Chinese Carry Out
Bill Hwang Restaurant
Golden Dragon Chinese &Japanese Restaurant
Best Thai Cuisine
- Rice Paper Thai Cuisine
- Pad Thai/Taste of Bangkok
- Cilantro Thai & Sushi Restaurant/Lyeh Thai Restaurant
Best Indian Food
- Saffron Patch
- Bombay Grill/Nepali Kitchen
- Heera Indian Cuisine
Best Mediterranean Food
- Papa Gyros
- Aladdin’s Eatery
- Laziza/Lyla’s Family Restaurant/Zakee Mediterranean Street Food
Best Artisan Food Shop
- The Farmer’s Rail
- Canton Importing
- Beau’s Bar & Bistro
Best Pizza
- Luigi’s Restaurant
- Gionino’s Pizzeria
- Burrata Italian Kitchen
Best Italian Restaurant
- Luigi’s Restaurant
- Parasson’s Italian Restaurant
- Vaccaro’s Trattoria
Best Seafood
- Kingfish
- Russo’s
- A Plus Crab
Best Salads
- Thyme2
- Rockne’s Pub
- Rosewood Grill
Best Vegetarian/Vegan Food
- Aladdin’s Eatery
- Mustard Seed Market & Cafe
- Veg+
Best House-made White French Dressing
- Papa Joe’s Iacomini’s
- The Bistro of Green
- The Ido Bar & Grill/Ken Stewart’s Grille
Best Cheesecake
- Beau’s Grille
- The Twisted Olive/Kingfish
- The West Side Bakery
Best Cake
- The West Side Bakery
- Tiffany’s Bakery
- Chef Gina’s Bakeshop/Sweet Mary’s Bakery
Best Cupcake
- The West Side Bakery
- Pandora’s Cupcakes at Crafty Steer
- Sprinkle City Bakery & Cafe
Best Doughnuts
- Jubilee Donuts
- Dough Co. Donuts & Coffee
- Ann’s Pastry Shop
Best Frozen Dessert
- Handel’s Homemade Ice Cream
- Pav’s Creamery
- Stricklands Frozen Custard
Best Chocolates
- Hartville Chocolate Factory
- Malley’s Chocolates
- Anastasiades Exclusive Chocolates/ Heggy’s Confectionery
Best Caterer
- Marigold Catering & Events
- Taproot Catering
- Spice Catering Co.
Best Food Truck
- D&M Grille
- Burrata Italian Food Truck
- Swensons Drive-In
Best Dining with a View
- Beau’s on the River
- Burntwood Tavern
- The Twisted Olive
Best Place to Eat at the Bar
- Kingfish
- Jilly’s Music Room
- Dean Martin’s Lanning’s
Best Sports Bar
- Jerzee’s Sports Grille
- The Basement Sports Bar & Grill
- Brubaker’s Pub
Best Place to Eat and Watch a Live Performance
- Jilly’s Music Room
- Gervasi Vineyard’s Piazza
- Hartville Kitchen Restaurant & Bakery
Most Romantic Restaurant
- The Bistro of Green
- Thyme2
- Dean Martin’s Lanning’s/ Club Prive
Best Restaurant to Take Children
- Hartville Kitchen Restaurant& Bakery
- Winking Lizard Tavern
- Rockne’s Pub
Best Food or Drink Festival
- Freedom Festival
- Cuyahoga Falls Oktoberfest
- Summit County Italian-American Festival