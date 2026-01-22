flavor logo (1).jpeg

330 Flavor Awards Winners

Dining

Best Restaurant in The 330

  1. Kingfish/Diamond Grille 
  2. Sylvester’s North End Grille/Luigi’s Restaurant 
  3. The Twisted Olive 

Best New Restaurant in The 330

  1. Amelia’s by the Farmer’s Rail
  2. Good Day Oven 
  3. Luciano’s Cucina Italiana

Best Restaurant in Downtown Akron

  1. Cilantro Thai & Sushi Restaurant
  2. Crave
  3. Luigi’s Restaurant

Best Restaurant in Medina County

  1. Thyme2
  2. Gandalf’s Pub & Restaurant 
  3. Dominic’s Pizzeria & Italian Restaurant 

Best Restaurant in Summit County

  1. Luigi’s Restaurant 
  2. Kingfish 
  3. Papa Gyros 

Best Restaurant in Portage County

  1. Ray’s Place 
  2. The River Merchant 
  3. The Lake House Kitchen & Bar

Best Restaurant in Stark County

  1. Sylvester’s North End Grille
  2. Bender’s Tavern 
  3. Hartville Kitchen Restaurant & Bakery 

Best Chef in The 330

  1. Beau Schmidt, Beau’s Grille & more 
  2. John Kolar, Thyme2 
  3. Eric Wright, Kingfish 

Best Restaurateur 

  1. Beau Schmidt, Beau’s Grille & more
  2. David Glenny, Stirling 
  3. Ken Stewart, Ken Stewart’s Grille & more

Best Service Staff 

  1. Rosewood Grill
  2. Jilly’s Music Room/Wise Guys Lounge & Grill
  3. Kingfish

Best Brunch

  1. Rosewood Grill 
  2. Beau’s on the River 
  3. Jilly’s Music Room 

Best Brunch Cocktails

  1. Jilly’s Music Room
  2. Beau’s on the River/Rosewood Grill 
  3. Sunrise Social

Best Chicken & Waffles

  1. The Howlin Bird/Jilly’s Music Room 
  2. Over Easy at the Depot/Vicious Biscuit 
  3. Wally Waffle/Sunrise Social 

Best Benedict

  1. Akron Family Restaurant 
  2. Sunrise Social 
  3. Vicious Biscuit 

Best Sandwiches 

  1. Diamond Deli 
  2. Eddy’s Deli & Restaurant 
  3. Gasoline Alley 

Best Classic Burger 

  1. Swensons Drive-In 
  2. D&M Grille 
  3. Frank’s Place on Market/George’s Lounge 

Best Chef-driven Burger 

  1. Thyme2 
  2. Flip Side 
  3. 111 Bistro

Best Veggie Burger 

  1. Mustard Seed Market & Cafe 
  2. The River Merchant 
  3. Swensons Drive-In 

Best Reuben

  1. Akron Family Restaurant 
  2. Grinders Above & Beyond
  3. Gasoline Alley/Diamond Deli 

Best Barbecue

  1. Old Carolina Barbecue Company
  2. Jimmy’s Backyard BBQ 
  3. Big Eu’es BBQ

Best Wings

  1. White House Chicken 
  2. Winking Lizard Tavern
  3. On Tap Grille & Bar

Best Fried Chicken

  1. White House Chicken 
  2. The Howlin Bird 
  3. Belgrade Gardens 

Best Steakhouse

  1. Diamond Grille 
  2. Sparta Steak House & Lounge
  3. Alexander Pierce 

Best Farm-to-Table

  1. The Farmer’s Table 
  2. Hartville Kitchen Restaurant & Bakery 
  3. The Blue Door Cafe & Bakery/Butcher & Sprout

Best Gastropub

  1. Table Six Kitchen & Bar 
  2. Butcher & Sprout 
  3. The Richfield Brewing Company

Best Tacos

  1. El Fogon Mexican Grill
  2. El Mesón Mexican Restaurant
  3. El Rincon/Casa Del Rio 

Best Mexican Restaurant

  1. El Fogon Mexican Grill
  2. El Mesón Mexican Restaurant
  3. Casa Del Mar/Pancho’s Southwestern Grille

Best Jojos

  1. D&M Grille 
  2. Rizzi’s Ristorante & Pizzeria
  3. Fiesta Pizza and Chicken

Best Place to Order to-go Food

  1. Chin’s Place/Imperial Wok  
  2. Gionino’s Pizzeria 
  3. Papa Gyros 

Best Drive-in

  1. Swensons Drive-In
  2. B&K Rootbeer
  3. Skyway Drive-In Restaurant

Best Sauerkraut Balls

  1. Waterloo Restaurant 
  2. On Tap Grille & Bar
  3. Beau’s Grille/Papa Joe’s Iacomini’s

Best Appetizer Menu

  1. Amelia’s by the Farmer’s Rail
  2. The River Merchant 
  3. The Twisted Olive 

Best Charcuterie

  1. Lock 15 Brewing Company
  2. Cellar 59 Wine
  3. Beau’s Bar & Bistro 

Best Cocktails

  1. Thyme2 
  2. Northside Speakeasy 
  3. Ken Stewart’s Grille 

Best Happy Hour

  1. Jerzee’s Sports Grille
  2. Kingfish 
  3. Brubaker’s Pub 

Best Margaritas

  1. El Fogon Mexican Grill
  2. El Mesón Mexican Restaurant
  3. Casa Del Rio 

Best Mules

  1. Burntwood Tavern 
  2. The Merchant Tavern
  3. Kingfish 

Best Restaurant Beer Selection

  1. The Basement Sports Bar & Grill
  2. On Tap Grille & Bar
  3. Winking Lizard Tavern/The Lockview 

Best Brewery

  1. McArthur’s Brew House
  2. Eighty-Three Brewery
  3. Hoppin’ Frog Brewery

Best Winery

  1. It’s Your Winery 
  2. Gervasi Vineyard
  3. Maize Valley/The Winery at Wolf Creek 

Best Coffee

  1. Crimson Cup Coffee & Tea
  2. Tremont Coffee
  3. Angel Falls Coffee Company/Nervous Dog Coffee Bar

Best Coffee Shop Atmosphere

  1. Crimson Cup Coffee & Tea
  2. Angel Falls Coffee Company
  3. Tremont Coffee

Best Bubble Tea

  1. T-Bubbles 
  2. Boba & Pearl 
  3. Lyeh Thai Restaurant

Best Sushi

  1. Kasai Japanese Restaurant
  2. Sakura 
  3. A1 Japan Steakhouse

Best Chinese Food

Lucky Star Restaurant Chinese Carry Out

Bill Hwang Restaurant

Golden Dragon Chinese &Japanese Restaurant

Best Thai Cuisine

  1. Rice Paper Thai Cuisine
  2. Pad Thai/Taste of Bangkok 
  3. Cilantro Thai & Sushi Restaurant/Lyeh Thai Restaurant

Best Indian Food

  1. Saffron Patch
  2. Bombay Grill/Nepali Kitchen
  3. Heera Indian Cuisine

Best Mediterranean Food

  1. Papa Gyros 
  2. Aladdin’s Eatery
  3. Laziza/Lyla’s Family Restaurant/Zakee Mediterranean Street Food 

Best Artisan Food Shop

  1. The Farmer’s Rail 
  2. Canton Importing
  3. Beau’s Bar & Bistro 

Best Pizza

  1. Luigi’s Restaurant
  2. Gionino’s Pizzeria
  3. Burrata Italian Kitchen

Best Italian Restaurant

  1. Luigi’s Restaurant
  2. Parasson’s Italian Restaurant
  3. Vaccaro’s Trattoria 

Best Seafood

  1. Kingfish 
  2. Russo’s 
  3. A Plus Crab

Best Salads

  1. Thyme2 
  2. Rockne’s Pub
  3. Rosewood Grill 

Best Vegetarian/Vegan Food

  1. Aladdin’s Eatery
  2. Mustard Seed Market & Cafe
  3. Veg+ 

Best House-made White French Dressing

  1. Papa Joe’s Iacomini’s
  2. The Bistro of Green 
  3. The Ido Bar & Grill/Ken Stewart’s Grille 

Best Cheesecake

  1. Beau’s Grille 
  2. The Twisted Olive/Kingfish 
  3. The West Side Bakery 

Best Cake

  1. The West Side Bakery 
  2. Tiffany’s Bakery
  3. Chef Gina’s Bakeshop/Sweet Mary’s Bakery

Best Cupcake

  1. The West Side Bakery 
  2. Pandora’s Cupcakes at Crafty Steer
  3. Sprinkle City Bakery & Cafe

Best Doughnuts

  1. Jubilee Donuts
  2. Dough Co. Donuts & Coffee
  3. Ann’s Pastry Shop

Best Frozen Dessert

  1. Handel’s Homemade Ice Cream
  2. Pav’s Creamery
  3. Stricklands Frozen Custard

Best Chocolates

  1. Hartville Chocolate Factory 
  2. Malley’s Chocolates
  3. Anastasiades Exclusive Chocolates/ Heggy’s Confectionery 

Best Caterer

  1. Marigold Catering & Events 
  2. Taproot Catering
  3. Spice Catering Co.

Best Food Truck

  1. D&M Grille 
  2. Burrata Italian Food Truck
  3. Swensons Drive-In

Best Dining with a View

  1. Beau’s on the River
  2. Burntwood Tavern 
  3. The Twisted Olive 

Best Place to Eat at the Bar

  1. Kingfish 
  2. Jilly’s Music Room 
  3. Dean Martin’s Lanning’s  

Best Sports Bar

  1. Jerzee’s Sports Grille 
  2. The Basement Sports Bar & Grill
  3. Brubaker’s Pub

Best Place to Eat and Watch a Live Performance

  1. Jilly’s Music Room 
  2. Gervasi Vineyard’s Piazza 
  3. Hartville Kitchen Restaurant & Bakery 

Most Romantic Restaurant

  1. The Bistro of Green 
  2. Thyme2 
  3. Dean Martin’s Lanning’s/ Club Prive

Best Restaurant to Take Children

  1. Hartville Kitchen Restaurant& Bakery 
  2. Winking Lizard Tavern 
  3. Rockne’s Pub 

Best Food or Drink Festival

  1. Freedom Festival 
  2. Cuyahoga Falls Oktoberfest 
  3. Summit County Italian-American Festival