20 Best Restaurants for 2026

Shea Media & Design
The River Merchant:
Kent's Craft Cuisine, Scenic Views & Wine Market
Mal McCrea
Diamond Grille:
Legendary Steaks in a Classic Setting
Mal McCrea
Cilantro Thai & Sushi Restaurant:
Delivering Big Flavor to Akron
Erin Gulling
Richfield Brewing Company:
Craft Beer & Elevated Dining
Erin Gulling
Amelia’s by The Farmer's Rail:
Bringing Farm-to-Table Sophistication to Cuyahoga Falls
Mal McCrea
La Loma:
Bringing Authentic Mexican Fare to Akron
Talia Hodge
Crave:
Elevated Comfort in a Historic Downtown Setting
Mal McCrea
The Industry Kitchen & Bar:
Bringing New Life to an 1890 Schoolhouse
Mal McCrea
Ken Stewart's Grille:
Luxe Legacy in Akron
Talia Hodge
Thyme2:
Fine Dining Upstairs, Pub Favorites Downstairs
Darby's on 59
Darby’s on 59:
Gastropub Dining with Gourmet Flair
63 Corks
63 Corks:
Where Local Ingredients Shine
Stirling
Stirling:
A Creative Fine Dining Experience
Sérénité Restaurant and Culinary Institute
Sérénité:
The Restaurant That Turns Fine Dining Into Second Chances
Vue
Vue:
Rotating Themed Cuisine
Mal McCrea
Good Company:
Elevating Wings, Burgers and Fries
Mal McCrea
The Twisted Olive:
A Culinary Escape in Green
Marc Standen
Kingfish:
Premier Seafood and a Fine Dining Experience
Erin Gulling
Luciano’s Cucina Italiana:
Tableside Pasta & Italian Flair in Akron
Erin Gulling