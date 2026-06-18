20 Best Restaurants for 2026

Akron Restaurant Guide

The River Merchant:

Kent's Craft Cuisine, Scenic Views & Wine Market

Diamond Grille:

Legendary Steaks in a Classic Setting

Cilantro Thai & Sushi Restaurant:

Delivering Big Flavor to Akron

Richfield Brewing Company:

Craft Beer & Elevated Dining

Amelia’s by The Farmer's Rail:

Bringing Farm-to-Table Sophistication to Cuyahoga Falls

La Loma:

Bringing Authentic Mexican Fare to Akron

Crave:

Elevated Comfort in a Historic Downtown Setting

The Industry Kitchen & Bar:

Bringing New Life to an 1890 Schoolhouse

Ken Stewart's Grille:

Luxe Legacy in Akron

Thyme2:

Fine Dining Upstairs, Pub Favorites Downstairs

Darby’s on 59:

Gastropub Dining with Gourmet Flair

63 Corks:

Where Local Ingredients Shine

Stirling:

A Creative Fine Dining Experience

Sérénité:

The Restaurant That Turns Fine Dining Into Second Chances

Vue:

Rotating Themed Cuisine

Good Company:

Elevating Wings, Burgers and Fries

The Twisted Olive:

A Culinary Escape in Green

Kingfish:

Premier Seafood and a Fine Dining Experience

Luciano’s Cucina Italiana:

Tableside Pasta & Italian Flair in Akron

The Blue Door Cafe & Bakery:

Tableside Pasta & Italian Flair in Akron