Top Doctors 2025

Allergy Immunology
Ravi Karnani
Akron Children’s Hospital Pediatric Allergy & Immunology | 330-543-0140
Richard Lavi
Allergy Asthma & Sinus Relief Center | 330-423-4444
Anesthesiology
Kevin D. Cox
Western Reserve Hospital | 330-971-7133
Eric H. Regula
Western Reserve Hospital | 330-971-7133
Brandon Roberts
Akron Children’s Pediatric Anesthesiology | 330-543-8823
Martin P. Smilek
Western Reserve Hospital | 330-971-7133
Lance Talmage
Akron General | 330-344-6294
Cardiology
Michael Bage
Western Reserve Hospital | 330-971-7989
Roger Chaffee
Summa Health Cardiology | 330-745-7634
Jennifer Cummings
Mercy Hospital Medical Office | 330-588-4676
David Cutler
Akron General | 330-344-7400
Emil Hayek
University Hospitals Ahuja Hudson | 234-269-5219
Loretta Isada
Summa Health Cardiology | 330-376-7000
Otfried Niedermaier
Summa Health Cardiology | 330-376-7000
Ramana Podugu
Aultman Deuble Heart and Vascular Hospital | 330-454-8076
Joseph Restivo
Western Reserve Hospital | 330-971-7989
Joseph Rinaldi
Western Reserve Hospital | 330-971-7989
Cardiothoracic Surgery
Eric Espinal
Summa Health Cardiovascular Thoracic Surgery | 330-384-9001
Joseph Lahorra
Akron General | 330-344-1400
Colon And Rectal Surgery
Michael Cullado
Summa Health Colorectal Surgery | 330-434-5978
Truong Ma
Summa Health Colorectal Surgery | 330-434-5978
Kellen Welch
Summa Health Colorectal Surgery | 330-434-5978
Dermatology
Neera Agarwal-Antal
Hudson Dermatology | 330-650-4200
Nely Aldrich
Apex Dermatology & Skin Surgery Center | 330-653-3376
Christina Cernik
Allied Dermatology and Skin Surgery | 234-365-8228
Alison Durham
Apex Dermatology & Skin Surgery Center | 234-274-7546
Valerie Fuller
Fairlawn Dermatology LLC | 330-864-9000
Angela L. Funovits
Allied Dermatology and Skin Surgery | 866-337-6631
Jacqueline Graham
Akron Dermatology | 330-535-7100
Ann R. Kooken
Allied Dermatology and Skin Surgery | 866-337-6631
James F. Libecco
Allied Dermatology and Skin Surgery | 866-337-6631
Julie Mark
Summa Health Dermatology | 330-835-9158
Shannon McKeen
Apex Dermatology & Skin Surgery Center | 234-274-7546
Allison J. Moosally
Allied Dermatology and Skin Surgery | 866-337-6631
Eliot Mostow
Akron Dermatology | 330-535-7100
Thomas Myers
Unity Health Network | 330-926-3495
Helen M. Torok
Trillium Creek Dermatology | 330-725-0569
Schield M. Wikas
Tri County Dermatology | 330-492-2327
Diagnostic Radiology
Lauren B. Kinsell
Akron Radiology Inc. | 330-375-3043
Kevin Pan
Akron Radiology Inc. | 330-375-3043
Yun Robert Sheu
Akron Radiology Inc. | 330-375-3043
James Andrew Spain
Akron Radiology Inc. | 330-375-7879
Jonathan R. Sugano
Akron Radiology Inc. | 330-375-3043
Jeffrey Unger
Akron Radiology Inc. | 330-375-3043
Emergency Medicine
Rudd J. Bare III
Western Reserve Hospital | 234-466-8500
Michael Beeson
Summa Health Emergency Medicine | 330-375-3000
Michelle Blanda
Western Reserve Hospital | 234-466-8500
Steven Brooks
Akron General | 330-344-6326
Ashley Heaney
Akron General | 330-344-4726
Stacy A. McCallion
Western Reserve Hospital | 234-466-8500
Vishnu Mudrakola
Summa Health Emergency Medicine | 330-375-3000
Erin Simon
Akron General | 330-253-8293
Robert Stenberg
Akron General | 800-223-2273
Endocrinology Diabetes And Metabolism
Manjinder Kaur
Western Reserve Hospital | 330-650-5110
Mehr Khan
Western Reserve Hospital | 330-650-5110
Kevin Miller
Akron General | 330-896-5077
James Salem
Summa Health Endocrinology | 234-312-2111
Jennifer Wojtowicz
Western Reserve Hospital | 330-650-5110
Omar Zmeili
Summa Health Endocrinology | 234-312-2111
Family Medicine
Victoria Alexander
Unity Health Network | 330-662-5666
Verlaine Blaser
Summa Health Family Medicine Center | 330-375-3584
Janice Camino
University Hospitals Portage Family Medicine | 330-422-6271
J. Matthew Chase
Unity Health Network | 330-688-9501
David Dulle
University Hospitals Sharon Family Physicians | 330-239-4455
Joshua P. Harbert
Unity Health Network | 330-926-3235
Douglas Harley
Akron General Medical Center | 330-344-6047
Tristan Henn
University Hospitals Western Reserve Physicians | 234-269-8475
Stephanie Mesko
University Hospitals Sharon Family Physicians | 234-565-7064
Matthew J. Mivsek
Unity Health Network | 330-662-5666
Katherine Sheridan
Akron General Medical Center | 330-344-6047
Robert Spittler
Unity Health Network | 330-688-9501
Ruchi Taliwal
University Hospitals Copley Medical Group | 330-664-9916
Rebecca Teagarden
Summa Health Family Medicine Center | 330-375-3584
John P. Wagner
Unity Health Network | 330-688-9501
Gastroenterology
Edward Esber
Akron Digestive Disease Consultants | 234-901-4292
Scott A. Fulton
The Gastroenterology Group | 330-869-0954
Costas H. Kefalas
Digestive Health Center | 330-899-4194
John S. Park
Western Reserve Hospital | 330-926-3313
Corey Sievers
Western Reserve Hospital | 330-926-3313
General Surgery
Walter J. Chlysta
Western Reserve Hospital | 330-926-3443
Arthur Dalton
Summa Health General Surgery | 330-564-2438
Rick A. Gemma
Western Reserve Hospital | 330-971-7753
Aleksandar Geube
Summa Health Trauma | 330-535-1536
Victoria Van Fossen
Summa Health General Surgery | 330-564-2438
Geriatric Medicine
Natalie Kayani
Summa Health Seniors | 330-375-4100
Gynecologic Oncology
Stephen Andrews
Summa Health Gynecologic Oncology | 330-379-3514
Robin Laskey-Jobkar
Summa Health Gynecologic Oncology | 330-379-3514
Clarrisa Polen-De
Summa Health Gynecologic Oncology | 330-379-3514
Hand Surgery
Dylan Childs
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
John W. Dietrich
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4055
Drew Engles
Akron Children’s Orthopedics | 330-543-3500
Andrew Esterle
Akron General | 330-344-2663
Derek Klaus
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
Mollie Manley
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4055
Nathan Monaco
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4055
Thomas J. Reilly
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4040
Nicholas Satariano
Akron General Physician Office | 330-344-2663
Rafal Z. Stachowicz
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4055
Hematology
Bradley Clifford
Summa Health Center Akron | 330-376-1043
Sameer Mahesh
Summa Health Center | 330-376-1043
Greg Manson
Summa Health Center Akron | 330-376-1043
Sunitha Vemulapalli
Aultman North Canton Medical Group | 330-438-6333
Hospice And Palliative CARE
Sarah Elizabeth Friebert
Akron Children’s Hospital Pediatric Palliative Care | 330-543-3343
Catherine Kelly-Langen
Akron Children’s Hospital Pediatric Palliative Care | 330-543-3343
Infectious Disease
Shanu Agarwal
Summa Health Infectious Disease | 330-375-3894
Donald Dumford III
Akron General | 330-344-6000
Rajiv Sahni
Western Reserve Hospital | 330-971-7147
Nikole Scalera
Summa Health Infectious Disease | 330-375-3894
Michael Tan
Summa Health Infectious Disease | 330-375-3894
David Watkins
Cleveland Clinic Akron General | 330-344-6000
Internal Medicine
Vera Bicak-Odak
Unity Health Network | 330-929-2685
Patrick Blakeslee
Unity Health Network | 330-929-2685
Kelley T. Cerroni
Unity Health Network | 330-678-7782
Michael Gedeon
Pioneer Physicians Network - Springside Internal Medicine | 330-376-1071
Emily George
Community Health Care Inc. | 330-875-5544
Paul Gibbons
Unity Health Network | 330-688-9501
Mateen Haque
Unity Health Network | 330-929-2685
Karen Hummel
University Hospitals Medina Family and Internal Medicine/Pediatrics | 330-952-4944
Zachary Jerusalem
Akron General | 800-223-2273
Valerie Johnson
Unity Health Network | 330-926-3235
Garimah Jones
Pioneer Physicians Network - Internal Medicine West | 330-864-4488
Brennan David Kruszewski
Unity Health Network | 330-633-3883
Todd Lisy
Pioneer Physicians Network - South Main Street Medical Center | 330-644-2700
Nathan R. Lucardie
Unity Health Network | 330-678-7782
Scott Mabee
University Hospitals Fairlawn Internal Medicine | 234-365-4349
Kevin Mineo
Unity Health Network | 330-678-7782
Bryan O’connell
Summa Health Internal Medicine Center | 330-375-3315
Gary Pinta
Pioneer Physicians Network - Northampton Primary Care | 330-923-4500
Brian Pollock
Unity Health Network | 330-929-2685
Michael W. Rich
Summa Health Internal Medicine Center | 330-375-3315
Matthew Taylor
Pioneer Physicians Network - Internal Medicine of Green | 330-899-9070
Susan Tucker
Pioneer Physicians Network - Northeast Family Health Care | 330-633-6601
Interventional Cardiology
Peter Bittenbender
Summa Health Cardiology | 330-376-7000
David Hedrick
Akron General | 330-344-7400
Kevin Silver
Summa Health Cardiology | 330-376-7000
Khaled Sleik
Akron General | 330-344-7400
Maternal And Fetal Medicine
Katherine Wolfe
Akron Children’s Hospital Maternal Fetal Medicine Center | 330-543-4500
Nephrology
Valerie Jorge Cabrera
Northeast Ohio Nephrology Associates Inc. | 330-252-0600
Thomas Kayani
Northeast Ohio Nephrology Associates Inc. | 330-252-0600
Rajat Maheshwari
Premier Renal Care Associates | 330-331-4466
Natthavat Tanphaichitr
Americare Kidney Institute | 330-436-3150
Miriam P. Zidehsarai
Americare Kidney Institute | 330-436-3150
Neurological Surgery
Dane Donich
Summa Health Spine and Neuroscience Center | 330-576-3500
Paul Hartzfeld
Summa Health Spine and Neuroscience Center | 330-576-3500
Neurology
Susana Bowling
Summa Health Neuroscience | 330-375-7055
Roswell B. Dorsett III
Unity Health Network | 330-572-1011
Lawrence M. Saltis
Unity Health Network | 330-572-1011
Obstetrics And Gynecology
Christine Arnold
Summa Health Obstetrics and Gynecology | 330-869-9777
Sarah Babai
Women’s Health Group | 330-633-1350
Jenifer Byrnes
Summa Health Urogynecology | 330-434-0543
Barry J. Fish
NOMS Healthcare Network | 330-869-3900
Steven Gorsuch
Women’s Health Group | 330-633-1350
John N. Hutzler Jr.
Women’s Health Group | 330-633-1350
Thomas Mendise
Summa Health Obstetrics and Gynecology | 330-869-9777
Maura K. O’Shea
OBGYN Associates of Akron Inc. | 330-668-6545
Oncology
Laurie Matt-Amaral
Akron General Physician Office | 330-344-6505
Jennifer Payne
Aultman Cancer Center | 330-438-6333
Ophthalmology
Richard Ellison
Cleveland Clinic | 330-864-8060
Thomas P. Hull
Retina Associates of Cleveland Inc. | 330-996-9800
Marc F. Jones
Northeast Ohio Eye Surgeons | 330-594-9105
Donald Charles Stephens
Novus Clinic | 330-630-9699
Thomas J. Tsai
Retina Associates of Cleveland Inc. | 330-996-9800
Orthopedic Surgery
Gordon Bennett
Western Reserve Hospital | 330-971-7571
Erin M. Dean
Crystal Clinic Inc. | 330-475-1631
Emily L. Exten
Crystal Clinic - Medina | 330-721-8232
Ian M. Gradisar
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4040
Jeffrey Junko
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
William Kurtz
Akron General Physician Office | 330-344-2663
Phillip J. Lewandowski
Crystal Clinic Inc. | 330-668-4040
Timothy Marks
Akron General Physician Office | 330-344-2663
Jeffrey S. Noble
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4040
William A. Pakan
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-673-6299
John Pinkowski
Akron General Physician Office | 330-344-2663
Jonathan Streit
Akron General Physician Office | 330-344-2663
Amy E. Tucker
Western Reserve Hospital | 330-971-7571
Ryan Urchek
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
Orthopedics
Kenneth Bono
Akron Children’s Spine Center | 330-543-3500
Ryan Combs
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
Nicholas DiNicola
Akron General Physician Office | 330-344-2663
Jordan T. Etscheidt
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-670-4006
Koan Heindel
Western Reserve Hospital | 330-971-7571
Gregory Hill
Unity Health Network | 330-922-1922
Steven B. Jackson
Western Reserve Hospital | 330-971-7571
Jovan R. Laskovski
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-644-7436
Ronald C. Mineo
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-673-6299
Kyle R. Nelman
Crystal Clinic Inc. | 330-673-6299
Curtis Noel
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 800-342-7744
Kiel Pfefferle
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
William F. Scully III
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-929-9136
Scott Weiner
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
Otolaryngology Ear Nose and Throat
Phillip Khalil
Summa Health ENT | 330-375-6917
Matthew Lutz
Unity Health Network | 330-923-0399
Mark Weidenbecher
Unity Health Network | 330-923-0399
Seth Willen
Unity Health Network | 330-923-0399
Pain Management
Tony Lababidi
Comprehensive Pain Management Specialists | 330-208-2720
James T. Sable Jr.
Western Reserve Hospital | 330-971-7246
Dmitri Souza
Western Reserve Hospital | 330-971-7246
Pathology
Steven Michael Thompson
Summa Health Pathology | 330-375-3000
Pediatric Allergy Immunology
Heather Minto
Akron Children’s Hospital Pediatric Allergy & Immunology | 330-543-0140
Lisa Sammon
Akron Children’s Hospital Pediatric Allergy & Immunology | 330-543-0140
Pediatric Cardiology
John Clark
Akron Children’s Hospital Heart Center | 330-543-8521
Wasim Khan
Akron Children’s Hospital Heart Center | 330-543-8521
Chandrakant R. Patel
Akron Children’s Hospital Heart Center | 330-543-8521
Pediatric Dermatology
Nicholas Nguyen
Akron Children’s Hospital Dermatology | 330-543-3376
Pediatric Endocrinology
Jaime Haidet
Akron Children’s Hospital Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Ryan Heksch
Akron Children’s Hospital Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Mamatha Kambalapalli
Akron Children’s Hospital Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Alicia Lowes
Akron Children’s Hospital Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Rathna Mandalapu
Akron Children’s Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Kimberly Martin
Akron Children’s Hospital Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Naveen Uli
Akron Children’s Hospital Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Bradley Van Sickle
Akron Children’s Hospital Center for Diabetes and Endocrinology | 330-543-3276
Pediatric Gastroenterology
Reinaldo Garcia-Naveiro
Akron Children’s Hospital Pediatric Gastroenterology | 330-543-2778
Christine Pasquarella
Akron Children’s Hospital Pediatric Gastroenterology | 330-543-2778
Kevin Watson
Akron Children’s Hospital Pediatric Gastroenterology | 330-543-2778
Matthew Wyneski
Akron Children’s Hospital Pediatric Gastroenterology | 330-543-2778
Pediatric Orthopedics Orthopedic Surgery
Mark Adamczyk
Akron Children’s Hospital Orthopedics | 330-543-3500
Paul R. Fleissner
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4040
Kerwyn Jones
Akron Children’s Hospital Orthopedics | 330-543-3500
John J. Paulowski
Aultman Deuble Heart and Vascular Hospital | 330-454-8076
Patrick Riley
Akron Children’s Hospital Orthopedics | 330-543-3500
Patrick Riley Jr.
Akron Children’s Hospital Orthopedics | 330-543-3500
Todd Ritzman
Akron Children’s Hospital Spine Center | 330-543-3500
Pediatric Otolaryngology ENT
Samuel Albert
Akron Children’s Ear Nose and Throat Center | 330-543-4930
Anton Milo
Akron Children’s Hospital Ear Nose and Throat Center | 330-543-4930
Marc Nelson
Akron Children’s Hospital Ear Nose and Throat Center | 330-543-4930
Pediatric Surgery
Scott Boulanger
Akron Children’s Hospital Pediatric Surgery | 330-543-6060
Nathan Heinzerling
Akron Children’s Hospital Pediatric Surgery | 330-543-6060
Joseph Iocono
Akron Children’s Hospital Pediatric Surgery | 330-543-6060
Ananth Murthy
Akron Children’s Hospital Craniofacial Center | 330-543-2778
Pediatrics General
Sabrina Ben-Zion
Akron Children’s Hospital Pediatrics | 330-336-3539
Joel Davidson
Akron Children’s Hospital Locust Pediatric Care Group | 330-543-8530
Sarah de Camps
Akron Children’s Hospital Main Campus | 330-543-1000
Amanda Gogol-Tagliaferro
Akron Children’s Hospital Locust Pediatric Care Group | 330-543-8530
David Karas
Akron Children’s Hospital Pediatrics | 330-336-3539
Hanna Lemerman
Akron Children’s Hospital Pediatrics Fairlawn | 330-865-1252
Kimberly Masterson
Akron Children’s Hospital Pediatrics Boston Heights | 330-342-6700
William Mudd
Akron General Medical Center | 330-344-7350
James Nard
Akron Children’s Hospital Medicine Program | 330-543-4440
Nirali Patel
Canton Pediatrics Inc. | 330-494-9797
Brittany Potts
Akron Children’s Hospital Pediatric Global Health | 330-543-3242
Patricia Raimer
Akron Children’s Hospital Pediatric Intensive Care | 330-543-8639
Erin Spies
Akron Children’s Hospital Pediatrics | 330-342-6700
Susan Vargo
University Hospitals Rainbow Children’s Medical Group | 330-664-9899
P. Cooper White
Akron Children’s Hospital Locust Pediatric Care Group | 330-543-8530
Physical Medicine And Rehabilitation
Travis Cleland
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4094
James Klejka
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4094
Bina Mehta
Akron General Spine And Pain Institute | 800-941-6672
Mark Pellegrino
Cleveland Clinic | 330-498-9865
Brandon Weeks
Summa Rehab Hospital - Ernest Health | 330-572-7300
Plastic And Reconstructive Surgery
Meghan S. Brown
Western Reserve Hospital | 330-971-9730
Derek Cody
Crystal Clinic Plastic Surgeons | 330-668-4065
Lewis A. Diulus
Crystal Clinic Plastic Surgeons | 330-668-4065
Shayda Mirhaidari
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-668-4065
John C Pedersen
Plastic Surgeons of Akron | 330-614-7002
Gary A. Pennington
Crystal Clinic Plastic Surgeons | 330-668-4065
Douglas Wagner
Crystal Clinic Plastic Surgeons | 330-668-4065
Daniel J. Yoho
Crystal Clinic Plastic Surgeons | 330-668-4065
Podiatry
Nicholas Campitelli
Unity Health Network | 330-926-3231
Richard J. Rasper
Unity Health Network | 330-662-5667
Psychiatry
Dustin K. Blakeslee
Unity Health Network | 330-248-5397
Rebecca Cirino
Akron General | 330-344-6525
Todd Ivan
Summa Physicians Inc. | 330-375-7474
Pulmonology
Brian Bauman
Summa Health Lung Nodule Clinic | 330-319-9700
Matthew P. Chandler
Summa Health Pulmonary Disease & Critical Care Medicine | 330-375-3588
Michael Chandler
Summa Health Lung Nodule Clinic | 330-319-9700
Michael Dentler
Summa Health Internal Medicine Center | 330-375-3315
Charles Fuenning
Unity Health Network | 330-253-1411
Chelsea Kennedy-Snodgrass
Summa Health Pulmonary | 330-319-9700
Radiation Oncology
Kevin Chaung
University Hospitals Portage Medical Center | 234-703-5773
Anand Desai
Summa Health Radiation Oncology | 330-375-3557
Desiree Doncals
Summa Health Radiation Oncology | 330-375-3557
Radiology
Krikor Malajikian
Akron Radiology Inc. | 330-375-3043
Jeffrey A Weil
Akron Radiology Inc. | 330-375-3043
Reproductive Endocrinology
Priya B. Maseelall
Reproductive Gynecology & Infertility | 330-375-7722
David M. Nash
Reproductive Gynecology & Infertility | 330-375-7722
Jessica R. Zolton
Reproductive Gynecology & Infertility | 330-375-7722
Rheumatology
David E. Bacha
Crystal Arthritis Center Inc. | 330-668-4045
Megan Bielawski
Crystal Arthritis Center Inc. | 330-668-4045
Nikita Hegde
Akron General Health and Wellness Center | 330-344-7820
Niharika Sharma
Akron General Health and Wellness Center | 330-344-7820
Rachel L. Waldman
Unity Health Network | 330-926-3240
Carlos Zevallos
Cleveland Clinic | 330-668-4045
Spine Surgery
Carrie A. Diulus
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 866-870-0016
Douglas M. Ehrler
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 866-870-0016
Matthew Jaykel
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
Scot D. Miller
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 866-870-0016
Gordon Preston
Akron General Medical Outpatient Center | 330-665-4100
Rajiv V. Taliwal
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 866-870-0016
Sports Medicine
Raymond W. Acus
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-929-9136
Michelle Burke
Akron Children’s Hospital Sports Medicine Akron | 330-543-8260
Mark Cipriani
Summa Health Sports Medicine | 330-865-5333
Joseph Congeni
Akron Children’s Hospital Sports Medicine Center | 330-543-8340
Robert Crawford
Summa Health Orthopedics and Sports Medicine | 330-835-5533
Blossom Heindel
Summa Health Sports Medicine | 330-835-5533
Aaron Lear
Akron General Physician Office | 330-344-2663
Daniel M. Myer
Crystal Clinic Orthopaedic Center | 330-929-9136
Heather Preston
Akron General Medical Center | 330-344-2663
Julie Z. Shott
Western Reserve Hospital | 330-971-7571
Rohini Tandon
Summa Health Sports Medicine | 330-835-5533
Urology
Costas A. Apostolis
Western Reserve Hospital | 330-953-3414
Elizabeth Boes
Summa Health Urology | 330-374-1255
Todd Breaux
Akron General Urology & Pelvic Health Center | 330-535-4428
Joseph Dankoff
Summa Health Urology | 330-374-1255
Damian Garcher
Western Reserve Hospital | 330-971-7050
Lawrence Geller
Summa Health Urology | 330-374-1255
Zane C. Giffen
Western Reserve Hospital | 330-971-7050
Eric Massanyi
Akron Children’s Hospital Pediatric & Adolescent Urology | 330-376-3332
Joshua Nething
Summa Health Urology | 330-374-1255
Neel Parekh
Akron General Urology | 330-535-4428
Kevin Spear
Summa Health Urology | 330-374-1255
John Wegryn
Akron General Urology & Pelvic Health Center | 330-535-4428
John Zhao
University Hospitals | 234-703-3141
Vascular Surgery
Joseph McShannic
Summa Health Vascular - Akron | 330-434-4145
Drazen Petrinec
Summa Health Vascular | 330-434-4145
Nicole Ramon
Western Reserve Hospital | 330-971-7758
Jeffrey Stanley
Western Reserve Hospital | 330-971-7758
