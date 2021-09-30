Sing with Me Session III:
September 30, October 7,14,21,28 November 4,11,18 from 10AM-1030 AM
SING WITH ME IS A A COMPREHENSIVE EARLY CHILDHOOD MUSIC PROGRAM FOR INFANTS/CHILDREN AND THEIR CAREGIVERS, BIRTH TO 5 YEARS OF AGE.
PROGRAM SESSIONS ARE EIGHT WEEKS FOR (30) MINUTES.
CLASS SIZE IS LIMITED TO (12) CHILD REGISTRANTS
•SIBLINGS ATTEND FREE! MULTIPLE VIEWERS WELCOME! CONTACT SCS FOR DETAILS:
330.434.SING(7464) | RBAKER@SUMMITCHORALSOCIETY.ORG
DIRECTED BY: PRINCIPAL CONDUCTOR, HEATHER J. COOPER
How to register: https://www.summitchoralsociety.org/sing-with-me.html